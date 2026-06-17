マスクが全インフラを支配し、人々の思想にも多大な影響をもつ「マスキズム」の時代。マスクが導く4種類の未来のうち、2つのダークな結末を紹介する。（本記事は、『マスキズム 新たな独占の時代』（飛鳥新社）の内容を再編集したものです）前回記事はこちら：AIの犠牲になるのは「地球」だ…イーロン・マスクは「環境の救世主」になると言えるのか第三の未来：「優秀な子孫」だけを残し自前で育てる「塀のなかのマスク」マスクの