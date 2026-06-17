天皇陛下が記者会見で語った言葉世の中が進歩するのは、ありがたいことです。たとえば、平安時代などは、臣下のトップ、つまり首相クラスであっても、天皇陛下に拝謁するときは、天皇の前で平伏し、直接顔をみない。御簾(みす)越しに対面するのが普通とされていました。現代のように、天皇陛下が直接記者会見し、その姿や言葉をテレビ中継で国民全員が見ることが可能になったのは、本当に最近のことなのです。そんなに世の中が進歩