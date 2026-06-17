【著者インタビュー】一穂ミチさん／『たぶん、恋しい』／新潮社／1870円【本の内容】合コンで知り合ったマリは「猫ファースト」の生活を送るが、彼女の家に行った僕は思いがけない事実を知る（「エンパイアライン」）。48歳の緋沙子は12歳年下の恋人に思いがけず結婚を申し込まれ、人生の新しい扉の前に立たされる（「月を経る」）。単身赴任から久しぶりに家に戻り、顔を突き合わせて暮らすことになった夫に、妻は違和感を覚え