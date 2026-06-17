そばは人手不足、寿司は人気？エントランスをくぐると、白木の香りが漂う、清潔感のあるカウンターが目に飛び込んでくる。町寿司で見かけるようなそれとは違い、高級店にあるような曲線が美しいU字のカウンター。なんでも、「接客実技用」として和食ならではのおもてなしスタイルを教えるための設備だという。2016年に開校した学校法人水野学園が運営する『東京すし和食調理専門学校』は、和食にしぼった唯一の認可専門学校だ。私