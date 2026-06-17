スポーツ中継、とくにサッカーの日本代表戦になると、実況や解説が的確だったか否かも話題になることが多い。わかりやすさと専門性の両立が理想だが、それをまさに体現しているのが、元日本代表MFの本田圭佑（40）だ。NHKで生中継された、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本の初戦・オランダ戦の解説を務め、この見事な両立を実現させた。臨床心理士の岡村美奈さんが、NHKも公式にまとめた「本田語録」について分析す