元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのコーデショットが話題になっている。１７日までに更新したインスタグラムに番組のオフショットを披露。タイトな緑の肩出しデザインのトップスに黒のスリット入りロングスカートを合わせたコーデをアップし、美脚を公開した。中川は「次回のテレビ朝日『有吉クイズ』は『熊元プロレス＆中川安奈のモーニングルーティン』」と記し、続けて「リアルな朝の様子をお届けしたくて、起床から