突然ですが、「寒天」が何の略か知っていますか？かん○○○○〇〇てん！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「寒ざらし心太（かんざらしところてん）」でした！「寒天」の正式名称は「寒ざらし心太（かんざらしところてん）」です。テングサやオゴノリなどの海藻を煮溶かして固めたところてんを、冬の寒い屋外に放置し、凍結と乾燥を繰り返すことで水分を飛ばして作られる食品です。この「寒さにさらしたところてん」とい