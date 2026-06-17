中国を中心としたレアアースなどの資源争奪戦。最前線には世界から注目を集める日本の組織「JOGMEC」、独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」の存在がある。弱点を強みに変えられるのか、同組織の高原一郎理事長に聞く。JOGMEC有する「２つの機能」最近は毎週のように海外からの来客があります。閣僚クラスの方々が「JOGMECの仕組みについて話を聞かせてほしい」と訪ねてくるのです。JOGMECの大きな特徴は、2つの機能をあ