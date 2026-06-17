足の踏み場もない荒れた部屋の中に、積み重なる糞尿の中に無数の犬や猫の死骸……。再び発生してしまった動物保護団体の事件。5月22日、東京・品川の動物保護団体の代表が劣悪な環境での飼育と虐待したとして、動物愛護法違反の疑いで逮捕された。はじめは熱心に動物保護活動をしていたが、次第にトイレをきれいにしてもひっくり返されたりして、お世話することがばかばかしくなってしまったと証言している。こういった逮捕事例は