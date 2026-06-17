「どうしたらいいかわからない」「この対応で合っているのかな」子育てをしていると、子どもの言動に戸惑い、自分の関わり方に悩むことがあります。なかでも、ASD（自閉スペクトラム症）の特性を持つ子どもとの日々は、親にとって試行錯誤の連続です。文部科学省が2022年に実施した調査によると、全国の通常学級に在籍する小中学生のうち、発達障害の可能性があり学習や行動に困難を抱えている児童・生徒の割合は8.8％。2012年の調