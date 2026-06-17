染色体異常を持つ息子さん（中学3年生）が生活しやすいようにと、母親が立ち上げた障害児のニッチなニーズに応える洋服ブランド『にっちな』。機能性とデザイン性を考慮した洋服を着る息子さんの姿を収めた動画が、531万回再生を超える反響を呼び、「素晴らしアイデア」「母親の愛に感じます！！」「少しの工夫は、着る人も、着せる人も、みんな笑顔になりますね」などとコメントが寄せられた。洋服作りを始めたきっかけや息子さ