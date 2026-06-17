今月スポットを当てる3選手に共通するのは、圧倒的な飛距離。しかし、そのパワーの源泉はまったく異なる。 新時代の“パワフルさ”を体現する3選手のスイングから、飛ばしの本質を紐解く。 腕を使わずボディターンでブッ叩くスイング アドレス～バックスイング Point：極端なハンドファーストとストロンググリップ（左） 飛ぶ鳥を落とす勢いでその存在感を示しているゴタラッ