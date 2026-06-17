昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は初日、千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”となる大盛況で幕を閉じた。千秋楽のラストには、力士がまるでレッドカーペットを歩くハリウッドスター状態に。スタンディングオベーションでパリっ子を熱狂させ、力士とファン、会場が一体となって“相撲が愛されている”と感じさせる日本の相撲ファンにとってはどこか誇らしく