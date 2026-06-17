“清楚系セクシー女優”として注目を集める泉ももかの1st写真集『恋心』発売記念イベントが20日、東京・神保町の書泉グランデにて開催される。【写真】バスタブで水着を披露する泉ももか泉は2002年10月25日生まれ。身長156センチ、B87・W56・H88というスレンダーなスタイルとEカップのプロポーションを武器に活躍し、セクシー女優界でも“国民の妹”に最も近い存在とも称される。清楚な雰囲気と色香を併せ持つ正統派美女として