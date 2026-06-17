イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースXは16日、プログラミング用のAIを開発するアメリカの新興企業をおよそ9兆6000億円で買収すると発表しました。スペースXは16日、プログラミング用のAIを開発する新興企業「カーソル」を600億ドル＝日本円でおよそ9兆6000億円で買収すると発表しました。今月12日にナスダック市場へ上場してから初の大型買収となります。プログラミング向けのAI開発を強化することで、先行しているオープ