◇FIFAワールドカップ2026グループステージグループ Iフランス 3 - 1 セネガルグループIでは、FIFAランキング3位、前回準優勝のフランスがアフリカの強豪セネガルと激突。前半は0−0で折り返し、後半は攻め込むフランスをセネガルが堅い守りで阻む展開が続いた。しかし後半21分、フランスのFWエムバペ選手がスルーパスから先制ゴール。さらに後半37分にはFWバルコラ選手がカウンターから追加点を奪い、2−0とリ