第76回全日本実業団バドミントン選手権大会が17日から開催されます。2027年から国際大会が従来の「3ゲーム×21点制」から「3ゲーム×15点制」へとスコアシステムが変更されます。これに先駆け、日本では2026年国内大会から先行導入。今大会が国内主要大会で最初の採用となります。2027年からロサンゼルスオリンピック出場権獲得レースが始まることから、プレーヤーが3ゲーム×15点制に早く適応できるようにすることと、競技時間短