子がいない夫婦の場合、「亡くなった配偶者の財産はすべてのこされた配偶者が受け取れる」と思っている方も少なくありません。しかし民法では、配偶者が3分の2、父母が3分の1という「法定相続分」が定められており、配偶者だけでなく被相続人の親にも遺産を受け取る権利があります。このルールがきっかけで、それまで良好だった家族関係に思わぬ亀裂が生じることも……。48歳の妻と義母の事例から、弁護士の山村暢彦氏が「子がいな