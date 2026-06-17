フリーアナウンサーの清水健さんが6月16日、自身の公式Xを更新。会社の垣根を越えた同期会を開催したことを報告しました。【写真】アナウンサー同期会の参加メンバー人気アナ「みんな、大人になっています笑」清水さんは「在阪局アナウンサー同期会。2001年入社。局は違っても、同じ時代に、関西でアナウンサーになった仲間たち。楽しかったな」と投稿し、MBSの山中真アナ、元MBSでフリーの八木早希アナ、ABCの武田和歌子アナと