優れた走破性と積載性トヨタは2026年2月25日に、電気自動車（BEV）の新たな選択肢として新型モデル「bZ4X Touring（ツーリング）」を公開し、同日に発売を開始しました。このクルマは、スバルとの共同開発によって2025年に大幅改良された本格SUV「bZ4X」を基にした派生車種です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「“380馬力”ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る市場を牽引するトヨタの新たな一手として登