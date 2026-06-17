販売店では完売続出!? 一番人気のカラーとその理由を聞いてみたホンダは、2026年3月5日に大型クロスオーバーモデルである「X-ADV」のカラーリングを変更して発売しました。X-ADVは、アドベンチャーモデルの力強いスタイリングと、コミューターモデルの優れた利便性が特徴のモデルで、市街地走行から長距離ツーリング、さらには未舗装路でのアクティブな走行まで、幅広いシーンで活躍できる点から支持されています。【画像】超