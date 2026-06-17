＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞滋賀県の名神八日市CCで行われた昨年大会は、現在JLPGAツアーでプレーする中澤瑠来（るな）が制した。その妹・ 紗来（さら、埼玉栄高3年）にとって、1年前の記憶は鮮明だ。【写真】懐かしい！尾関彩美悠は高校3年時に日本女子アマを制した「すごいなという気持ちもあるんですけど、3日目が