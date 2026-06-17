＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 米国女子は、次週にメジャー第3戦「KPMG女子プロ選手権」を控え、前哨戦ともいえる今大会は現地時間18日（木）に始まる。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ日本勢は13人が出場する。その先陣を切るのは、日本時間18日（木）