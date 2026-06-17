他人の農業用コンテナを、自分のものと偽り、購入希望者から現金をだまし取ったとして、男が逮捕されました。 【画像を見る】犯行手口と被害者怒りのコメント コンテナの管理者は悪質な手口に怒りをあらわにしています。 何があった？ 青果卸売業を営む狩野勝次さん。熊本玉東町で管理する資材置き場から5月、600個以上のコンテナが無くなりました。 ヤマト青果 狩野勝次 社長「（コンテナの）価格も2000円。とにかく現物を返