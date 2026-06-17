サカナクションが約14年前の2012年8月にCDリリースした「夜の踊り子」（週間再生数766.1万回／前週比7.3％増）が前週2位から1ランクアップし、26/6/22付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年6月8日〜14日）で2週ぶりに首位返り咲き。通算4回目の1位（3週連続含む）を獲得した。【グラフ】活動終了後もなお…嵐が週間総再生数ランキング1位韓国発のネットミームが日本にも伝播し、リバイバルヒット中の同曲