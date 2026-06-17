【ワシントン共同】ブルームバーグ通信は16日、ラトニック米商務長官が人工知能（AI）開発を手がける米アンソロピックに宛てた12日付の書簡の全文を報じた。書簡では先端AIモデル「クロード・ミュトス5」と「クロード・フェイブル5」の外国人への提供には政府の許可が必要だとし、従わない場合は「速やかに刑事・民事上の罰則を科す」と警告した。ラトニック氏は許可を求める根拠として、軍や情報機関による利用が懸念される民