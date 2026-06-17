【モデルプレス＝2026/06/17】テレ東では7月24日から、鈴鹿央士主演のドラマ9「リーガルビート -逆転の法廷-」（毎週金曜夜9時〜）を放送することが決定。稲垣吾郎、小雪が出演する。【写真】主演の26歳イケメン俳優をスカウトした大物美女◆鈴鹿央士、吃音の新人弁護士役で主演本作の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空（たいちそら）。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があ