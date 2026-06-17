フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。ケーキを前にした笑顔ショットを披露した。「ケーキが可愛くてすごく美味しかった」紀平選手は、「マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました」と報告し、ベージュのニットカーディガンで微笑む姿や全身ショットを投稿した。「ケーキが可愛くてすごく美