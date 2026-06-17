「よし、ここはバーディチャンス！絶対にピンそばに乗せてやる！」と気合を入れて放ったセカンドショットが無情にもザックリ……。 ゴルファーなら誰もが経験するこの悲劇、なぜ繰り返してしまうのでしょうか？ 人気マンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」に、その答えと衝撃の解決策が描かれていました。 ゴルファーはみんな「たいたい主義」？ ゴルフというスポーツは、どうしてこう