＼子ども脳疲労はどのようにたまっていくのか／ 平日と週末のリズム差が疲れをためてしまう 回復はまとめて行えるものではない 疲れを回復するというと、週末にゆっくり休めば取り戻せるものだと考えがちです。平日は忙しいのだから、休日にまとめて休めばいい、という発想はよくあります。しかし実際には、回復はまとめて行えるものではありません。脳は、日々の生活のなかで少しずつ回復し、整っていくものです。週末だ