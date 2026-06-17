セルフレジなど、暮らしを便利にする精密機器の展示会が、16日から福岡市で開かれています。人手不足や資材の高騰などの課題解決につなげようと、工夫を凝らしたアイテムが並びました。 ■中村安里記者「こちらの会場には、様々な種類のセルフレジなど、私たちの暮らしに身近な機械が展示されています。」福岡市の展示場で、16日から始まった「ニューバランスフェア」。東京に本社を置く精密機器メーカー「