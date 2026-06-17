朝のドル円は１６０．４０円台＝東京為替 朝のドル円は１６０４０円台での推移。海外市場では１６０円台前半でしっかりした動き。日銀会合後も流れは変わらず、今晩の米連邦公開市場委員会（FOMC)待ち。 USDJPY160.44