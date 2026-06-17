イラン外相合意にはイスラエルのレバノン撤退が必要と改めて主張 イラン外相は合意にはイスラエルがレバノンから撤退することが必要だと改めて主張した。イスラエルはレバノン撤退を拒否しているため、米イラン和平合意が破綻する恐れがある。米政府当局者もイスラエルの撤退は含まれないと主張している。 イラン外相はイスラエルによるレバノン南部の占領は合意に違反すると述べた。イスラエル軍が占領した領土から撤退し