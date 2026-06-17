イスラエルのレバノン攻撃で数名死亡、イラン軍「厳しい対応」警告 米イラン和平合意後もイスラエルのレバノン攻撃は続いており、レバノンのメディアは攻撃により少なくとも4人が死亡したと報じた。 イラン軍は「イスラエルがレバノンでの軍事作戦を停止しなければ、厳しい対応を取る」と警告。イスラエルは過去2日間でレバノン南部における停戦協定を84回も違反した。