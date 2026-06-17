◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３１）を出場選手登録し、サンティアゴ・エスピナル内野手（３１）を事実上の戦力外（ＤＦＡ）にしたことを発表した。二塁、中堅をメインに守るエドマンは、昨季終了後に右足首を手術。今季の開幕は負傷者リスト（ＩＬ）で迎えたが、ようやくメジャーの舞台に