◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続ノーヒットに終わったが、得意の６月に３試合ぶりの１５号を狙う。レ軍先発右腕のラスムセ