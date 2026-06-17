歌手のGACKT（52）が19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に“特命局長”として初出演する。17日、同局が発表した。観客の悲鳴のような大歓声に迎えられ、ゆっくり歩を進め手を振りながら登場したGACKT。同番組について「長寿番組なんで昔から見てました」と明かした。特命局長としての期待を問われ、「見て面白ければいいなぁと思うんですけど、面白くなかったら、途中で帰ろうかなと」と言い放ち、探