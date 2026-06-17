©ABCテレビ GACKTの「面白くなかったら途中で帰ります」宣言に探偵陣は大ビビり！？ 今週6月19日（金）放送『探偵！ナイトスクープ』の「特命局長」には、アーティストとして活躍するGACKTが初登場。悲鳴にも似た黄色い大声援に迎えられたGACKTは、ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップといういで立ちで、観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って歓声に応えた。 ちょっぴりアンニュイな口調で口上を読