昨年度の全国高校サッカー選手権大会に大阪府代表として出場した興国高サッカー部出身のDF小林昴生が、今春に京大医学部の人間健康科学科に現役合格した。「文武両道を究める」という興国高のアスリートアドバンスコースで学び、勉強とスポーツを両立。2年の終わり頃から本格的に勉強に力を入れ、新たな道を切り開いた。奈良県出身の小林は、中学時代にアスペガス生駒でプレー。チームの監督の勧めもあって、興国高に入学した