「ミスアクション2026」で準グランプリを獲得した猫宮かおるが、16日発売の『漫画アクション』No.13（双葉社）の巻中グラビアに登場した。グラビア活動を本格的に始めて間もない“グラビア1年生”として、フレッシュな魅力を披露している。【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”猫宮は、豊かなプロポーションと58センチの引き締まったウエストを武器に、「ミスアクション2026」で注目を集めた新鋭。今回