古美術品を国外へ持ち出す際に、国指定の文化財などではないことを示すため税関へ提出する文化庁の「古美術品輸出鑑査証明」について、２０２５年度の申請数が９６６７件で、１０年前の約３倍に達していることが文化庁への取材でわかった。日本の古美術品の需要の高まりや円安の影響を反映しているとみられるが、まだ存在を知られていない貴重な古美術品が海外に流出してしまうとの懸念もある。（京都総局夏井崇裕）数百万円で