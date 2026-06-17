本日6月17日（水）に放送されるかまいたち（濱家隆一、山内健司）の冠番組『かまいガチ』に、吉沢亮と松岡茉優が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の企画は、特定のミッションを達成したらその場で“ガチで”帰宅できる大好評企画「達成したら即帰宅するねん」。2人の即帰宅を1秒でも長く阻止すべく今回立ち上がったのは、かまいたち、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中谷（マユリカ）の面々だ。ところが