6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうちの1作品『マザーズオークション』にて、杉野遥亮が主演を務めることが発表された。 参考：杉野遥亮、2024年のエンタメ界を席巻『マウンテンドクター』『オクラ』など怒涛の1年に 『世にも奇妙な物語』は、ストーリーテラーのタモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シ