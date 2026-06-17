鈴鹿央士が主演を務め、稲垣吾郎と小雪が共演する連続ドラマ『リーガルビート -逆転の法廷-』が、7月24日よりテレビ東京のドラマ9枠で放送されることが決定した。 参考：稲垣吾郎、“実年齢役”での民放連ドラ復帰に高まる期待令和の時代にこそ映える存在感 本作は、吃音がある新人弁護士がラップで思いのままを話し、現代社会の不寛容さや巨大な闇に立ち向かっていく完全オリジナル脚本のリーガルドラ