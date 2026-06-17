7月19日よりWOWOWで放送・配信される、佐々木蔵之介主演の連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』のキービジュアルと本予告が公開され、新たに長谷川初範、猪塚健太、池田良、松浦祐也、大河内浩、山中崇の出演が発表された。 参考：佐々木蔵之介主演ドラマ『ALIUS』特報映像公開中川大志、恒松祐里、坂井真紀も出演 本作は、現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する完