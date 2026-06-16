「痔の治療＝切る手術」というイメージをお持ちではありませんか？ じつは、切らずに痔を治療する方法もあるのだそうです。痛みや負担が少なく、日帰りで受けられることも多いため、忙しい人や手術に抵抗がある人にもおすすめの治療法です。今回の記事では、いぼ痔について「まつもとデイクリニック」の松本先生に解説していただきました。 監修医師：松本 康久（まつもとデイクリニック） 高知医科大学（現・高知大