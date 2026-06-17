韓国で、「自分の家族に性暴力を働いた」という妄想から母親の知人を殺害した27歳男に、懲役30年の実刑判決が言い渡された。【写真】犯行後に日本旅行も…男性2人を殺害した韓国サイコパス女性の素顔6月16日、法曹界によると、春川（チュンチョン）地裁・原州（ウォンジュ）支院・刑事1部（キム・ジヒョン部長判事）は、殺人や特殊住居侵入などの容疑に問われた男Aの判決公判で懲役30年を言い渡した。Aは今年1月16日午後6時39分ご