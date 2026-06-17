ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIブランドの三脚用アクセサリー「ストーンバッグメッシュ」にLサイズを追加して6月9日（火）に発売した。価格は3,960円。 従来品の一辺が約43cmなのに対し、Lサイズは一辺が約65cmと約1.5倍の大きさとなった。これにより三脚の脚部下段に装着できるようになり、より低い位置で荷重をかけられるようになった。 また、脚部への固定方式を従来の面ファスナー