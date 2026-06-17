せっかく飲み会を開いたのに、なぜか部下との距離が縮まらない――その原因は、上司が「話しすぎている」ことかもしれない。飲み会での上司の役割は「話す人」ではなく、まったく別のものだ。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説