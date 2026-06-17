FIFAワールドカップ2026 日本代表対チュニジア代表を中継する日本テレビが放送時間、実況・解説を発表した。6月21日（日）日本時間13時キックオフのチュニジア戦は、12時30分から中継を開始。当日は10時25分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP」、11時45分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP」も放送する。発表された出演者は以下の通り。【日テレ